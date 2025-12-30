中共軍演進行遠程射擊 我國防部掌握落在24浬線週邊

一步不退，守住安全，海軍成功軍艦的官兵，緊盯中共呼和浩特艦，兩艦展開對峙，同樣在台海前線，西寧軍艦監控中共龍虎山艦，中共發動「正義使命-2025演習」，我方嚴陣以待。

國軍30日發布「鎮定以對 從容自若」宣傳片，一口氣曝光多張F-16V利用狙擊手莢艙，監控中共運油20、空警500A型機、殲-10、殲-16等軍機，以及海軍多艘軍艦，監控共艦的影像，展現海、空軍的偵蒐能力。

中共圍台軍演邁入第二天，東部戰區30日分別針對台灣北部、南部海域，執行遠程火力實彈射擊，並公開射擊畫面，聲稱全部命中，恫嚇台灣，對此，國防部長顧立雄坐鎮聯合作戰指揮中心，掌握落彈區散布在我24浬線周邊，集中在第1、第3禁航區，沒有事故發生。

廣告 廣告

國防部情次室次長謝日升表示，「實施多管火箭的射擊，那總共我們的資料統計，大概有27枚之多，我們所偵獲到的共機一共是71架次，其中有35架次逾越中線，進入到我們北部、中部，還有我們的西南空域，那共艦的部分，一共有13艘。」

海巡也全程緊盯中國海警船動態，採取一對一方式並航監控，強調在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權。

海巡廣播，「我方已多次警告，你未經許可侵入我方水域，你的行動已影響我國海域秩序及安全，請立即轉向。」

中共持續對台施壓，宣布在台灣東部海域，組織兩棲軍艦編隊、無人機等兵力，執行立體投送，奪控要港等項目。

國軍反制共軍演練登島，海軍海鋒大隊一早部署花蓮港，也趕赴台東，建構東部海岸防衛線，面對中共進犯，總統賴清德在臉書寫下，只要團結一致，就能共同抵禦脅迫。

行政院長卓榮泰指出，「籲請全體國人，此時此刻務必冷靜沉著而且安定，政府對所有的狀況，都有萬全的因應準備。」

有澎湖漁民為了避開中共軍演提前返航，沒想到疑似直擊中共軍艦現蹤澎湖花嶼海域，澎防部則火速執行重要目標防護任務，快速抵達戰術位置，深化戰場經營。

防範中共由演轉戰，從淡水河深入台北政經中樞，53工兵群運用M3浮門橋車與偵察突擊舟，在河道進行多層次阻絕配置，模擬遲滯共軍行動。新竹的空軍基地，幻象2000已掛彈，待命升空。

至於「最強戰車」陸軍M1A2T，投入第二批的換裝訓練，執行實彈射擊，加速形成戰力，捍衛家園。

更多公視新聞網報導

美日韓外長關切中國軍演 籲停止破壞台海穩定行為

中共「海峽雷霆」軍演釋出短片 首次模擬攻擊台天然氣接收站

中共軍演於東海遠火實彈射擊 國軍啟動備戰操演監控

