中共軍演進逼 鄭麗文喊話民進黨接受「九二共識」、「反對台獨」

[Newtalk新聞] 中國解放軍周一（29 日）無預警發動環台軍演，面對兩岸關係再度升溫。國民黨主席鄭麗文今（31）日稱，兩岸的兵凶戰危會是造成第三次世界大戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭。並主張，今天的民進黨政府要能接受「九二共識」，公開「反對台獨」。

鄭麗文主持國民黨中常會期間表示，我們需要一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都是張開雙臂的歡迎，國民黨真的希望朝野和解、化解憲政僵局，讓台灣能運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行。

鄭麗文表示，藍、白兩黨剛向全台灣提出「台灣未來帳戶」，希望放下歧見、不分顏色投資台灣、投資下一代，現在非常嚴重的憲政僵局，絕非國家之福，他們必須朝野和解，才能每天實踐《中華民國憲法》所代表的民主、法治、自由價值；兩岸也要和解，不能每天劍拔奴張。

鄭麗文接著說，和解帶來的是和平，她在這邊衷心期待，台海的和平是全世界都共同重視、關注的，兩岸應共同負起責任、維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話與交流，進行和解、締造和平。

鄭麗文強調，國民黨一直以此做為重要使命和責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險，同樣地，國民黨也希望中國當局不要軍事相向，今天的民進黨政府也能接受「九二共識」，公開「反對台獨」。前總統馬英九八年執政，每天都向全世界證明，只要「九二共識」、「反對台獨」，兩岸就可以對話交流和平，迎來繁榮與對未來的種種可能性。

鄭麗文還說，兩岸的兵凶戰危，會是造成第三次世界大戰最危險的導火線，所以兩岸都有責任避免戰爭、消彌任何軍事衝突的可能性，全方面展開對話、交流，兩岸的互相了解、彼此化解仇恨敵意，他們每一個人都有責任，讓全世界與下一代感受到和平帶來的紅利。

