中共軍演逼台 挺台灣軍工股16檔

財經中心／廖珪如報導

總統賴清德與國防部視訊，聽取中國圍台軍演最新情勢報告。經濟部也呼籲國防預算審查要挺台灣國防產業。（圖／翻攝自賴清德臉書）

中國12月30日8時至18時，解放軍東部戰區將在公告的海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。央視並稱，「中國人民解放軍打獨促統絕不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。」

為捍衛我國權益，總統賴清德喊話，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。經濟部也在臉書發文支持台灣國防產業供應鏈因為，對產業來說，國防預算不只是一組數字，而是推動台灣國防產業發展與自主的重要機會。

經濟部規劃在2026年至2029年間，有系統性地繼續推動國防產業發展，如航太、船艦、無人載具及衛星產業，以軍帶民爭取全球機艦商機、推動自主技術研發，到建立無人機認證體系、測試場域與操作人才，再到發展次世代衛星設備與晶片、接軌國際科研計畫。

台廠國防供應鏈 16檔台股一覽

國防產業的發展與自主，不僅創造產值、守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。全訊（5222）功率放大器及低雜訊放大器微波元件製造商、寶一（8222）專注於航空發動機高溫段零組件製造商、晟田（4541）台灣唯一生產飛機起落架零組件廠商、千附精密（6829）精密零組件整合及半導體關鍵零組件製造商、jpp-KY（5284）客製化精密金屬機構件供應商、雷虎（8033）全球前五大遙控模型玩具廠。

龍德造船（6753）台灣民營造船業者、邑錡（7402）以「Brinno」為品牌之縮時攝影機供應商、安集（6477）台灣太陽能電池模組製造商、中光電（5371）背光模組及投影機製造大廠、事欣科（4916）從事博弈機台、工業電腦與航太零組件等業務、漢翔（2634）台灣航太產業領導者、長榮航太（2645）長榮航旗下、全球十大飛機維修公司之一、亞航（2630）台灣專業航空器維修公司、台船（2208）台灣第一大造船公司、世紀＊（5314）上曜集團旗下轉型多元化業務經營

