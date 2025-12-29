中共軍演鄭麗文先轟賴清德 總統府回應了

▲中國宣布圍台軍演，國民黨主席鄭麗文卻第一時間痛批總統賴清德與民進黨。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，國民黨主席鄭麗文卻砲口對內批評總統賴清德不斷挑釁，更砲轟「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉！」對此總統府回應，此時此刻台灣最需要的是內部團結，無論是政治議題或政治攻擊，希望都回歸正軌，到立法院先做正事，審查中央政府總預算與國防特別條例。

中共宣布圍台軍演，鄭麗文卻第一時間砲轟賴清德挑釁，更痛批「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉！」總統府發言人郭雅慧回應，台灣今天面臨的是中國正在對台海周邊進行針對性的軍演，此時此刻面對外部的威脅，台灣最需要的是內部團結。

郭雅慧表示，希望無論是國民黨或民眾黨，大家都回歸正軌，這些政治議題或政治攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事，因為今天已經是12月29號了，再過2天即將迎接新的1年，但中央政府總預算還躺在立法院，這一躺4個多月，至今已經要跨年，還是沒有完成審查。此外，還有攸關站在第一線國軍弟兄姊妹的國防特別條例，也希望在立法院獲得朝野支持，這些都很重要。

