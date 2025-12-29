中共軍演鄭麗文卻扯賴清德挑釁 王婉諭：徹底敵我不分

國民黨主席鄭麗文指控，總統賴清德不斷挑釁中共，自己把路走絕了，被王婉諭批評徹底敵我不分。資料照，李政龍攝



中國解放軍今天（12/29）再度突襲發動圍台軍演，國民黨主席鄭麗文卻反而怪罪總統賴清德一天到晚挑釁、透過仇恨和恐懼做政治動員，把自己的路走絕，連累2300萬人；對此，時代力量主席王婉諭批評，鄭麗文身為台灣最大在野黨的主席，卻配合中共論述，根本徹底敵我不分。

王婉諭今天（12/29）在臉書提到，中共發動大規模環台軍演，面對這樣的威嚇，台灣社會不分黨派、一致譴責、支持國軍，應該是最起碼的共識。但是，國民黨主席鄭麗文一早受訪時，卻反過來批評賴清德總統，指控賴政府已經「把路走絕」，不斷挑釁、踩紅線，毫無締造兩岸和平的誠意，甚至將當前的軍事緊張，歸咎於台灣錯誤的兩岸政策。

「台灣從來都不是台海的麻煩製造者。真正想改變現狀、動用武力威脅台灣的，始終都是中共。」王婉諭直言，在這樣的時刻，身為台灣最大在野黨的主席，鄭麗文卻配合中共的論述，把台灣說成挑釁者、把中共塑造成受害者，這根本就是徹底的敵我不分。

王婉諭提到，更讓人困惑的是，如果鄭麗文所主張的兩岸路線真的能「降溫」，那為什麼，在她上週五提到要和習近平見面、蔣萬安市長剛結束雙城論壇之後，中共馬上就發動軍演？這完全證明了：國民黨只是在利用中共的文攻武嚇，玩弄兩面手法，來販賣自己「自廢武功」換取「和平」的論述，從中獲取政治利益。

王婉諭認為，國家利益，應該永遠放在政黨利益之上。監督政府、批評政策，這是在野黨的天責。但是，當國家安全受到直接威脅的時候，應該清楚站在台灣這一邊，展現對國家的基本責任與立場。「很遺憾，從鄭麗文這次的發言，我看不到這樣的責任感，只看到一個失格的在野黨主席。」

「我要再次嚴正譴責中共的武力恫嚇，全力支持國軍守護台灣；也要呼籲大家，此刻更需要冷靜、團結，以面對中共的威脅。」王婉諭說，中共的軍演不只是威脅、恐嚇而已，更是為了要包裝、掩護各種資源的調動，藉機做好隨時可以由訓轉戰的準備，台灣社會絕對不能掉以輕心。

王婉諭也呼籲國會，應停止無止盡的杯葛與封殺，讓國防特別預算條例進入實質審查，不論要編多少預算、分多少年執行、採購怎麼計畫，如果立法院沒有先交付委員會，那就等於是放棄實質監督的權力。「做好準備、累積實力，才是確保和平唯一的道路，也是台灣當前面對中國步步進逼，最需要凝聚的共識。」

