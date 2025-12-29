中共軍演鄭麗文批綠「登百度熱搜」 中國網友酸爆國民黨：一灘爛泥

政治中心／林昀萱報導

中國解放軍東部戰區29日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，國民黨主席鄭麗文在回應時聲稱，是因為賴清德總統不斷挑釁對岸，那是對岸現在的底線，還說賴清德連累了2300萬的國人，相關言論引起中國網友討論，多數網友不挺反批國民黨「以前不行，以後也不會行」、「就是一灘爛泥」。

中國無預警宣布連續2日展開環台軍演，鄭麗文接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平，因為兩岸愈是對立且兵凶戰危，越有利他去販賣「芒果乾」（意即亡國感）來動員選票，只因為賴清德沒有任何政績跟解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員。但她也認為，賴清德這招已經失靈了，否則大罷免也不會失敗，「賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人」。

鄭麗文的言論衝上中國社群平台「百度」熱搜，部分網友稱讚「鄭麗文確實是一個合格的政治家，這一波太剛了」、「現在的台灣鄭麗文這樣的人已經是難能可貴的了」；不過多數人對她這番發言不領情大酸「國民黨以前不行，以後也不會行」、「國民黨深知這是最後的機會了，如果再不突破，就完蛋」、「長期以來國民黨態度曖昧是造成當下複雜局面的主要禍源，包括一些黨棍為私利左右逢源」、「這麼看不上民進黨，國民黨不是更廢物？」「她只是為了趁機攻擊民進黨而已，別把她想多好，這個時候還想著黨爭也是沒誰了」、「國民黨就是一灘爛泥」。

針對鄭麗文批評，總統府發言人郭雅慧表示，此刻面對外部的威脅，最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事，回歸到正軌，無論是剛剛所提的這些政治議題或是政治的攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

