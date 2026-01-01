中共軍演間與海巡高官吃大餐！管碧玲道歉了 因「惜別這些人」未果斷取消餐會

[FTNN新聞網]

記者許詠晴／台北報導

中共解放軍對台軍演之際，海委會主委管碧玲被發現與多位海巡高層共享盛宴，遭批無視第一線國軍弟兄安危。對此，管碧玲今（1） 日道歉了，她解釋，當天舉辦的是「惜別餐會」，對於未斷然取消安排，造成媒體負面形象，深感抱歉，有任何批評，都虛心接受。

中共解放軍對台軍演之際，海委會主委管碧玲被發現與多位海巡高層共享盛宴。（資料照）

管碧玲透過臉書解釋未取消餐會的原因。她說明，海委會2025年最後一次主管會報數週前即安排於12月31日舉行；本次會議係黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

管碧玲進一步說，依據中共發布軍演時間為12月29早上宣布至12月30日下午6點，因此決定12月31日擴大主管會報照常舉行。

管碧玲說，12月30日下午6點中國船艦均陸續駛離，雖然當時未依常態宣布結束，但考慮到黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

管碧玲指出，陳分署長服務長達46年，風裡來浪裏去貢獻海巡；黃副主委八年前受邀擔任海保署長，從海保署三個人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制燦然大備，他們的貢獻，外人無法理解。為表達感謝，我因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是她沒有斷然取消餐敘的心理因素。

管碧玲強調。即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。她亦持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴。無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。」

