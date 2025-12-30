中共軍演阻斷航路！金馬航線取消60班 影響近6千旅客

中共軍演範圍。（圖／東森新聞）





受中國軍演影響，我國空域使用受限，交通部民用航空局今日針對航管作為與航班影響發布正式說明。因大部分航班需使用非慣用航路，導致作業複雜度與空域協調作業倍增。

目前自福岡及香港飛航情報區進入台北飛航情報區之航班已實施流量管制；自馬尼拉進入之航班則因航路遭軍演阻隔，由航管以雷達引導避開危險區。

國際線離到場依替代航路繞飛 截至中午尚無航班取消

在國際線部分，上午離場高峰期間受臨時危險區影響，所有國際離到場航班皆依規劃之替代航路飛航。

民航局指出，儘管航機需繞道或於外站地面等待起飛，但在航管單位積極引導下，截至今日12:00為止，國際線尚無航班取消，惟部分過境航班已取消飛越我國領空。

國內線金馬航班受衝擊 離島交通海空受阻影響近6千人

國內線受影響程度較為劇烈。截至12:00，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。

民航局表示，除終端空域受影響外，航空公司考量航班起飛後可能無法即時返航，軍演期間金門航線原訂65架次共取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客總計近6千人。

民航局啟動疏運計畫 演習後增開10架次加班機

為因應滯留旅客需求，民航局已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次。包含原表定延誤處理航班在內，演習結束後金門航線可飛航26架次。至於馬祖航線，因演習結束已逾末班機時間，民航局已請航空公司調度運能，預計於31日加開班機疏運旅客。

