中共軍演頻傳 蔡明彥：共軍活動是否有挑釁國安局均全盤掌握

總統賴清德表示，北京當局正以2027年完成武統台灣的準備為目標。傳有國安人士指出，中國不排除發動「聯合利劍-C」軍演，時間落在12月13日。近日中共解放軍也在東南沿海頻繁演習，國安局長蔡明彥今天（3日） 表示，國安局必要時會跟國際友盟合作，掌握中共相關活動有沒有挑釁可能性，將全盤掌握相關狀況。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。會前蔡明彥作了上述表示。

對於共軍目前軍演頻繁是否會由演轉戰，甚至因為中日關係緊張，傳有國安人士指出，若中國未來一週仍找不到台階下，不排除發動「聯合利劍-C」軍演，時間落在12月13日。蔡明彥表示，國安單位基本上料敵從寬，不排除任何可能性。但每年11到12月本就是中共軍事演習的熱季，對中共來講，只要把例行的「聯合戰備警巡」以及「遠海長訓」的這些常態性演習做個包裝，再提供特定演習代號就可以變成針對性演習。

蔡明彥進一步強調，國安局並不排除任何可能性，會跟國安情報機關和國防部，發揮聯合情報監偵效能，掌握共軍動態；必要時跟國際友盟合作，包含情報交流、科技情報來掌握中共相關活動有沒有挑釁可能性，會全盤掌握相關狀況。



