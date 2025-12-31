中共軍演頻頻 外交部：日本外務省表達關切並密切關注

鄰居聲援＋1，日本外務省今也對台海軍演表達關切，並會持續關注事態發展。（示意圖:shutterstock/達志）

國際社會今日相繼聲援台海和平穩定重要性。外交部指出，日本外務省發言人於今（31）日發表談話，表示當前中國在台灣周圍舉行聯合軍演已升高台海緊張情勢，日本政府已向中國表達關切及持續密切關注相關動向；並強調台海和平穩定對國際社會至關重要，應透過對話以和平方式解決台灣相關議題。

日本外務省今強調，日本政府一貫的立場是，希望透過對話和平解決台灣問題；台灣海峽的和平穩定對整個國際社會至關重要，日方將繼續密切關注相關事態發展。中國軍隊近期在台灣附近進行的軍事演習已加劇了台灣海峽的緊張局勢。

外交部表示，中國迄今已多次在台灣周圍發動大規模軍演破壞區域和平穩定，日本政府均立即直接向中國公開表達擔憂與關切，並呼籲國際社會共同關注台海和平穩定，凸顯中國企圖片面以武力及脅迫改變現狀，嚴重損害國際社會維護台海和平穩定的高度共識與共同利益，已成為國際社會的麻煩製造者。

外交部長林佳龍也對此表達歡迎與感謝。而外交部樂見美國、日本及歐盟等全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，也籲請各國持續關切台海情勢及支持台灣。我國將持續致力提升自我防衛能力，並與友盟合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。

