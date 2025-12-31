中共軍演驚動東北亞 日韓齊聲籲：兩岸對話和平解決

南韓與日本國旗。路透社



中共解放軍近日舉行大規模繞台軍演，引發世界各國強烈關注，日本與南韓兩個鄰近國家亦先後就此發聲表達關切，呼籲兩岸透過對話和平解決相關議題。

日本共同社30日深夜引述知情人士透露，日本政府已於29日向中方表達對中國軍隊「包圍」台灣軍演的關切，並同時表明立場，期望透過對話和平解決台灣相關議題。

另據法新社報導，南韓外交部發言人朴一30日表示，南韓希望「兩岸關係能透過對話與合作，朝和平方向發展」，「我們將持續關注相關動態，同時以朝鮮半島的和平與穩定為優先，並透過外交努力來促進我國的國家利益」。

解放軍東部戰區29日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，並於隔日在台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊。我國防部表示，多艘共艦、海警船一度進入24浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。

英國、歐盟等國陸續表達關切，強調反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段，並呼籲各方保持克制、避免採取任何可能損害和平與穩定的進一步行動。

美國跨黨派國會議員也接連在社群媒體平台X發文挺台，但總統川普（Donald Trump）29日表示，中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，但他並不擔心局勢，稱中國海軍已在該區域軍演多年。

