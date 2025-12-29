中共軍演 交長：盤點替代航路 盼將影響降到最低

交通部長陳世凱今天(29日)在立法院交通委員會針對中共再度展開環台軍演表達強烈的抗議與譴責，同時說明，交通部正盤點替代航路，希望將影響降到最低，預計下午將整個狀況盤點完整後再對外說明。

中共解放軍29日再度於台灣周遭海域展開「正義使命-2025」軍事演習，同時預計30日在台灣周邊海、空域進行實彈射擊。

包括立委許智傑、林俊憲29日上午都在立法院交通委員會質詢交通部長陳世凱，關切解放軍此舉對台灣的海、空運有何影響，交通部又要如何因應？

陳世凱除了代表交通部向中共表達強烈的抗議與譴責外，同時說明交通部目前正積極盤點相關影響，同時尋求替代航路，希望將影響降到最低。陳世凱說：『(原音)針對中共的軍演，對於我們整個航空也好、航海也好的航運安全必然造成影響。那目前我們正在了解它演習的範圍，還有危險的區域，盤點完之後，我們會針對我們的替代航路做詳細的計畫，當有替代航路的時候，我們的影響就可以降到蠻低的。不過我們的航路減少了，必然它的流量就會受到影響，那影響到底多大，我們目前還在盤點當中。我們在下午的時候，會把整個狀況盤點完整之後，再向所有民眾說明跟報告，我們希望能夠影響降到最低。』

不過林俊憲認為，未來類似的情況必然一再發生，交通部應在平時就做好相對應的緊急應變措施，不要每次事到臨頭再來應變。陳世凱則表示，基本的SOP都有，只是由於中共每次軍演的區域不同，因此仍須視情況因應調整，陳世凱同時允諾，儘速讓國人了解到底會影響多少航線、人、貨的進出，以及相關的因應之道。(編輯：沈鎮江)