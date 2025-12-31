中共軍演、他勸先別來台灣玩 日議員喊「更該持續交流」網狂讚台日友好

記者李鴻典／台北報導

解放軍近日舉行「正義使命-2025」環台軍演，引發國際關注，還有人向日本議員上畠寬弘喊話，這段期間請日本人先不要來台灣旅遊，避免發生意外。不過，上畠寬弘表示，日本外務省並未發布任何將台灣列為「危險」的旅遊警示，也沒有提出任何渡航自肅的要求。相反地，日本外務省目前是針對中國發布了相關的危險資訊。

上畠寬弘表示，日本外務省並未發布任何將台灣列為「危險」的旅遊警示，也沒有提出任何渡航自肅的要求。相反地，日本外務省目前是針對中國發布了相關的危險資訊。（圖／翻攝自上畠寬弘threads）

這名網友發文表示，「請日本的朋友們最近一個星期先暫時不要來台灣遊玩，因為中國目前正在圍台軍演，我們台灣全民也都在備戰狀態，為了安全起見，希望日本的朋友們等中國軍演結束後，再來台灣遊玩。台日友好」。

上畠寬弘則回應，「我理解您細心的關懷與用心良苦的提醒。然而，我認為在目前這個時間點，日本國民並沒有必要避免前往台灣」。

上畠寬弘說明，日本外務省並未發布任何將台灣列為「危險」的旅遊警示，也沒有提出任何渡航自肅的要求。相反地，日本外務省目前是針對中國發布了相關的危險資訊。

上畠寬弘提到，中國在台灣周邊進行的軍事演習，過去已多次反覆出現，台灣、日本以及國際社會皆以冷靜態度掌握局勢，並持續進行監控與嚇阻。在台灣，社會機能、觀光活動與日常生活並未出現停擺的事實。

反而正是在面對中國的威嚇之下，「不中斷人員往來」、「持續正常交流」本身，就是守護台灣自由與民主的沉穩而堅定的意志展現。當然，隨時確認最新的安全資訊是非常重要的。但若過度自肅、過度退縮，反而可能正中中國愚蠢且短視的盤算。

中國人民解放軍東部戰區30日發布台灣週邊演習影片。（圖／翻攝微博）

上畠寬弘強調，日本與台灣，是共享自由、民主與法治價值的重要夥伴，更是如同家人般的存在。「我今後也將持續以行動，清楚表明不讓日台之間的人員交流、經濟往來與觀光活動中斷的立場」。

網友也熱情回文「同意議員！真的不要被一些奇怪的資訊影響，現在西門町還是很熱鬧」、「謝謝議員仗義直言，昨晚我走在寧夏夜市與中山站西門商圈一樣看到許多觀光客來台旅遊，謝謝您台日友好」、「我們的生活並沒有受影響，謝謝議員！」、「謝謝日本支持台灣」、「謝謝議員，我正在和老婆討論下次去日本的機票」、「謝謝議員，您是臺灣人的好朋友」。

