中共軍演！傳美神秘軍機抵台海 國防部：當然有他國在周邊活動

國防部情次室次長謝日升。（資料畫面）

中國解放軍今（29日）突宣布圍台軍演，且明（30日）將在台灣周邊5個公布海、空範圍進行實彈射擊，國防部下午臨時召開記者會對外說明，面對媒體提問，民間軍事粉專透露有「神秘美國軍機抵達台灣周邊」，國防部情次室次長謝日升沒否認，並證實台海周圍國際航道上確實有其他國家活動，不過無法進一步透露哪一國及目的。

民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」今（29日）發文指出，「神秘美國軍機抵達台灣周邊，宣告國際空域航行權」，並強調「沒有開信號！」隨後還更新指美軍機接近中國領空、遭中方廣播警告等。

針對中共圍台軍演說明，國防部今臨時召開記者會，會後媒體提問環節，有記者問及是否掌握美國軍機動向，國防部情次室次長謝日升上台時重複問題表示「是不是有其他國家的軍機在我們台海周邊活動」，並接著直接回應「當然有」。

謝日升表示，藉著這機會來說明，台海周圍只要是在國際航道上，的確有很多其他飛機活動，「當然至於是哪一個國家，還有來做什麼，我想，很抱歉，這個部分呢，我還是要請各位媒體朋友見諒，沒有辦法在這邊跟各位多做說明。」





