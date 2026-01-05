中共軍演／內外壓力觸發 運用AI技術大打混和戰

中國解放軍東部戰區於2025年12月29日無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演，且搭配心理攻擊，對台灣操作複合式威脅。我國安團隊分析這次軍演的背景，認為是外部施壓與內部緊繃的雙重觸發。值得注意的是，AI技術在這次軍演中被有規模的運用，中國主流媒體也加入訊息戰的操作。

根據國安人士表示，所謂外部施壓，除了美國對台軍售外，中國自11月起針對日本首相高市早苗回應「台灣有事」時的答詢內容展開複合式施壓，卻無台階可下，以及對於台灣民主政府的年底總攻擊；而發動軍演最關鍵的驅動力，則是來自內部緊繃。

廣告 廣告

該人士進一步指出，中國經濟陷入改革開放以來相對嚴峻的困境，美國智庫估計中國2025年經濟成長率落在2.5%至3%之間，僅為官方宣稱增速約一半，多項數據創近年新低，多個城市包括北京、上海、武漢、重慶也陸續出現抗爭，禁止或取消聖誕節、跨年活動，因此藉由高調的軍事行動試圖轉移內部矛盾，但這在國際間反惹來更多不信任。而這次軍演命名為「正義使命」，則是威權輸出的對外包裝，藉此暗示台灣政府、民主國家或所謂外部勢力才是迫害和平的罪人。至於為何選在去年12月底發動軍演，該人士研判定是與俄羅斯自今年1月1日於日本北方四島進行的軍演連動。

國安人士指出，這次演習是結合AI認知操作及實體封鎖樣態的混和戰。首先，對岸利用圖片將封鎖視覺化，即使軍事上並未切斷台灣進出航道，但透過這些圖卡及新聞訊息的操作；或是中國社群微博流出聲稱「共軍無人機拍到台北101」的影片、流傳美日均不會伸出援手等操作，對台灣民眾進行被包圍、無能為力的心理暗示，形塑孤立感。

第二個特徵則是對指揮鏈的直接攻擊，例如謊稱國防部長請假，或是利用過去赴美訓練飛官在美生子的訊息，移花接木指稱飛官此時赴美產子，直接攻擊國防運作核心，意圖瓦解台灣民眾對政府及指揮系統的信任。

第三是AI技術這次被有規模的運用，除了利用AI創造錯假帳號，一部由官方發布的影片中則有無人機艦、水下無人載具及機器人在街道作戰的畫面，企圖打破台灣民眾的安全感，營造出一個解放軍可以長驅直入、如入無人之境的心理假象。

最後則是這次訊息戰有別以往的重要特色，就是主流媒體的操作，例如號稱以無人機拍攝台北101的照片就是由中國央視直接發布。值得注意的是，台灣許多媒體引用了相關訊息，甚至幾乎將中國的詮釋全文照登，國安人士表示，後續將與相關媒體溝通該如何確保正確訊息流通，避免自由國家的媒體成為散播錯假訊息或操作的通路。

至於前海軍司令唐華曾示警共軍正對台灣實施「蟒蛇戰略」(Anaconda Strategy)，亦即「緩慢且穩步地」增加在台灣周邊的存在感，隨時可能封鎖台灣，此作法在此次軍演是否奏效？國安人士認為唐華並非單指行動本身，而是強調共軍利用高度灰色地帶行為不斷「極限施壓」，我方必須思考如何應對，若不處理，沒有足夠的縱深，「到最後一打開門，對方便已在門口」。至於這次共軍刻意壓過24海里線等行為，該人士坦言在戰略上確實存在施壓的效果，但這也在台灣裝備搆得到的精準距離內。

另一方面，雖然中共在這次軍演並未派出航母，但國安團隊觀察到共軍仍利用這次軍演進行「拒止」演練，例如轟-6K掛上可長程打擊的彈種；在南部戰區具遠海長航的兩棲攻擊艦也一度在第一、第二島鏈間模擬相關動作，以及在西南空域演練空中加油等，都是拒止外軍的相關演練。(編輯：沈鎮江)