中共軍演「加速軍購？」 侯友宜喊團結：國家要提升自我防衛能力
中共解放軍東部戰區昨日宣布展開「正義使命－2025」圍台聯合軍演，並於今日進行實彈射擊。對此，新北市長侯友宜今日受訪表示，面對外部勢力的挑戰，國內應不分黨派團結一心，且國家要提升自我防衛能力，方能創作國家的安全、台海的和平與穩定。
侯友宜今（30日）出席基隆捷運先期工程開工時，媒體提及中共軍演一事，詢問是否要加速軍購？他回應，面對外部勢力的挑戰，國內不應分任何黨派，大家要團結一心全力面對挑戰，使國內能夠安定才是最大的期許，尤其是自己的國家要提升自我防衛能力，才能夠創造國家的安全、台海的和平及穩定，這是大家共同的目標與方向，我們一起共同面對、一起承擔。
基隆市長謝國樑也指出，此次軍演涵蓋範圍包含基隆外海，過去的軍事衝突，基隆永遠都扮演第一線角色，基隆市民更認知到基隆與台灣都需要和平，因此繼續朝此方向努力推進，市府除了會持續在工作崗位做好以外，也呼籲姐妹縣市、中央政府，每個政策與決定都要為了台灣的和平共同努力，不希望台灣向烏克蘭一樣，未來會有戰亂。
