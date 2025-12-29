中共軍演「台藝人0人轉發」 歐陽娜娜突發8字文

歐陽娜娜微博宣布參加綜藝。（圖／翻攝自微博）





解放軍東部戰區今（29）日宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍，在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南與以東海域展開代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，並預告30日將進行實彈射擊。相關消息曝光後引發關注，不過相較以往軍演期間，這次在社群平台上，台灣藝人的公開反應顯得格外低調。

回顧去年10月解放軍啟動「聯合利劍－2024B」軍演時，《央視新聞》曾在微博發文寫下「台獨是死路一條」、「只有一個中國」等文字，當時歐陽娜娜轉發並強調「只有一個中國！」，另外張韶涵、林瑞陽、張庭夫婦等人，也曾轉發相關貼文。陸委會與文化部於今年5月啟動聯合調查，陸委會副主委梁文傑8月表示，案件完成告誡程序不予處分，但若未來再發生類似情況，將依規定處理。

廣告 廣告

相較去年狀況，此次「正義使命－2025」軍演公布後，社群平台上未見台灣藝人轉發相關內容，呈現「零轉發」情形。至於去年率先表態的歐陽娜娜，今日僅在微博更新工作相關動態，官宣參加音樂綜藝，寫下「一起在音樂中相見」，小紅書則停留在先前的生活貼文，未針對軍演議題發聲。

歐陽娜娜微博宣布參加綜藝。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜微博宣布參加綜藝。（圖／翻攝自微博）



【更多東森娛樂報導】

●中共圍台軍演！張韶涵轉發「亮劍」圖：統一勢不可擋

●中國軍演台星紛轉發「只有一個中國」台網怒：註銷國籍

●新／中共軍演「歐陽娜娜」轉發圖卡 陸委會：將列重要查核對象

