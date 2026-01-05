中共軍演／國安人士：三目標均未達成 高成本但不成功

中國解放軍東部戰區於2025年12月29日無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演，且搭配心理攻擊，對台灣操作複合式威脅。我國安人士指出，中國這次軍演設定三個目標，包括意圖封控、造成恐懼；塑造無預警、難防備的印象；以及藉營造台灣政府指揮混亂、不到位而分化台灣內部，但這三點均未達成，因此可說是一次高成本、但不成功的演習。

針對這三個目標，該人士指出，據國防部了解，中國在台灣周邊設定8個危險區域，想要達成某種形式的實質封鎖，但在民航部分，我方在第一時間就規劃了替代航線，前後雖共有200多班國際航線、近10萬名旅客受到影響，但整體航空流量正常，且交通部也在機場廣播告知旅客是受到中國軍演影響造成不便；在海上，我海巡全程監控、驅離中國海警船，使其沒有機會在海上進行所謂執法，國內外航運均正常航行。另外，在29日軍演第一天，台股加權指數再創盤中及收盤新高，顯見台灣民眾生活如常，中國並未成功藉由軍演製造恐慌。

對於中國欲塑造無預警、難防備的印象，國安人士指出，解放軍自11月中以來便在海上大量部署，尤其在12月13日中國國家公祭日後，中國在海上仍維持相當規模的兵力，不排除可能發動軍演，試圖尋找下一個戰略破口，因此我方早已掌握解放軍動態及部署、可能演習的時間，且針對各種可能發生的各種情況進行相對應的準備。

而這些準備在戰術上包括兩部分，首先是「看得到」，例如國防部釋出F-16V透過「狙擊手先進標定莢艙」監控中共殲16戰機及海軍田單艦監控共機艦的畫面，意味著「看得到就打得到」，也讓台灣民眾知道國軍、海巡堅守崗位，確保國內外船隻能安全、正常航行。第二是「做得到」，只要對岸海警船意圖穿越我24海里線，海巡一律將其頂出去，並透過中、英文於國際頻道廣播喊話，告知此為中國民國水域並要求離開，使其在物理上、訊息上軍無法操作所謂執法。

最後，國安人士指出，面對中國這次軍演，我國軍在很短時間內便展開備戰操演，按部就班，包括戰術位置、動作，甚至訊息面的應對作為均到位，許多台灣民眾也自發性在社群上為國軍加油，破解中國藉這次軍演散播我方指揮混亂、不到位，以分化台灣內部的企圖，而這除了來自我方有系統掌握中國操作複合威脅或混和戰的樣態，也是從對方多次軍演中累積出的經驗。

至於台灣民眾面對軍演仍如常生活，是否擔心過於放鬆、失去戒心？該人士坦言國安團隊一直在注意這點。他強調在與民眾溝通風險與危機時，「居安思危」仍是必要的概念，這也是政府之所以推動「全社會防衛韌性」的主因，希望台灣社會在任何狀況下都應保持一定程度的提防與警覺。