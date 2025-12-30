中共軍演 國安團隊神隱

（圖／本報系資料照）

12月29日中國大陸解放軍東部戰區宣布啟動「正義使命-2025」環台軍事演習；依據演習範圍遠較以往更逼近台灣本島，甚至所劃設五個預定操演區以及涵蓋前述操演區，由中國大陸海事主管機關發布航行警告，以及透過上海飛航情報區發布飛航通告，總數共計7個臨時危險區，其管制範圍不但已經跨越領海，甚至還涵蓋領海基點七星岩，直接涵蓋內水。其侵門踏戶程度簡直是難以想像，執政團隊與國安高層顯然面臨嚴肅考驗。

但是國家安全幕僚團隊應對表現實在是讓台灣社會極度失望，面對此種形勢險峻壓力與挑戰，國安謀士應變處置顯然是毫無章法，甚至是稱其已經到達黔驢技窮原形畢露地步亦不為過。

首先就掌握狀況策訂應變處置方案來說，在對岸宣布啟動演習後24小時，並未見到召開國家安全政策會議，向執政高層提報當前狀況，並建議應變處置方案，其失職失能狀態簡直已經到嚴重失智水準。

其次就輔佐層峰維護公眾形象，展現三軍統帥風範激勵人心，在宣傳戰線上採取適當應對作為來說；國安團隊與執政幕僚並未安排總統公開發言激勵人心鼓舞士氣，其實就顯示未能妥善研判狀況，建議有效應對策略。

賴清德總統經過初期神隱階段後，最後總算在國防部發言人臉書貼文處留言，表示：「政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。我也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

就發言管道來說，賴清德總統選擇此種回應模式表達政策立場，確實讓人難以理解。最後拖到演習啟動次日，才總算透過社群媒體貼文，發表相對正規之簡短表態聲明，但論起國家元首發言規格來說，總是讓人覺得不太對勁。

假若再探討國家安全體系在東部戰區啟動對台軍事演習前，是否曾經先期掌握充分預警情報，恐怕也不太樂觀。只要注意到在國家安全會議主管軍事國防事務之高層核心幕僚，在啟動演習前兩日完成終身大事，或許就能證明國家安全體系高層，對於風雨即將到來，基本上是渾然不覺。否則就是當事者具有東晉謝安面對苻堅舉兵來犯時，仍能安心從容下棋應敵本事；但實在看不出國安核心幕僚是因為有此能耐，所以才在共軍演訓登場前成婚。

最後從軍事體系應對作為來看，是否要召回人員與提升戰備等級，諸多指示與命令反覆更動，調派與應對解放軍海空動態無關之重裝機甲地面部隊實施機動，徒增社會緊張氛圍但卻與應對實際狀況毫無助益。國防部召開記者會對公眾說明狀況，但國防部長卻是隱身不見蹤影。

總而言之，綠營執政經常將焦點置於應對公關危機，並未重視國家安全危機，因此老被譏諷為公關團隊。但從本次應對解放軍「正義使命-2025」環台軍事演習來看，恐怕連為三軍統帥維護形象都未能展現出應有水準，難道真是只會發放小橘書，但卻無法應對國家危機嗎？（作者為中華戰略學會資深研究員）