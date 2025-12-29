中共軍演 國軍曝F-16V狙擊手莢艙監控殲16畫面

（中央社記者游凱翔台北29日電）中共今天宣布對台軍演，國防部下午釋出F-16V（Block20）、海軍田單艦監控共機艦畫面。值得注意的是，F-16V是透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」監控中共殲16戰機，並將重要參數資訊遮蔽、裁切，象徵國軍有能力掌握敵動態。

共軍東部戰區上午宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，明天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心，並執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主。

由於中共此舉也是對台遂行認知作戰，意圖以演訓影響民心士氣，國防部除了同步在社群發布「堅韌台灣、堅定守護」短影片，公布三軍備戰影像外，國防部下午也披露空軍F-16V（Block20）監控共機殲16，以及海軍田單軍艦監控共艦安陽艦的畫面，象徵國軍對於敵動態均能有效掌握。

值得注意的是，F-16V（Block20）是透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod）監控殲16，根據過往監控中共「聯合利劍－2024A」演習時所釋出的畫面顯示，F-16在移動過程中仍持續標定共機，雖然軍方已將重要參數資訊遮蔽、裁切，但已顯示強大監控力。

國防院學者舒孝煌曾告訴中央社記者，AN/AAQ-33為被動偵蒐並不會發出訊號，共機對於被追蹤、鎖定可能渾然不知，若在適當距離發射AIM-9X響尾蛇飛彈，便能將其擊落，具有很大戰術優勢；但軍方也將高度、速度、敵方方位等參數遮蔽，難以得知追蹤範圍及距離。

國防院學者蘇紫雲也提到，AN/AAQ-33相較LANTIRN，兼具搜索與標定功能，可空對地偵測雙光（可見光、不可見光）約87公里，空對空更高達187公里，也就是說，從本島上空就可遠距透過光電系統鎖定共機，在不觸發雷達警告器情況下，共機可能並不知道遭鎖定，達到靜默擊殺的效用。（編輯：林興盟）1141229