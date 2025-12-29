中共軍演 基隆藍綠隔空交鋒國旗認同

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）中共今天宣布對台軍演，基隆市議長童子瑋說，在元旦升旗時，國民黨能心安理得面對初衷，找回對國旗的認同，屏棄黨派之爭，回到守護國家的陣線嗎。國民黨表示，始終堅定捍衛中華民國主權。

童子瑋透過新聞稿表示，中共今天宣布展開演習，公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，過幾天就是元旦，許多政治人物與國民都會舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意。當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，該用什麼心態面對中共。

廣告 廣告

童子瑋說，這幾年下來，他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，反而是民進黨從前總統蔡英文到總統賴清德，連結台灣本土意識和中華民國派，以強化自身實力，展現了守護國家的決心。

童子瑋說，賴總統說過最有力的一句話是「我們不一定要同黨，但一定要同一國」，元旦升旗時，他心中有個疑問，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，屏棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎。

國民黨基隆市黨部表示，童子瑋稱賴總統連結了台灣意識與中華民國派，但放眼過去，民進黨許多成員在重要場合對國旗、國歌的冷漠甚至排斥，早已是全民共識，不禁要問，賴總統、內政部長劉世芳及童子瑋「你們心中真正想升起的是哪一面旗」，是這面由先烈鮮血染成的中華民國國旗，還是充滿台獨色彩的「台灣國」旗幟。

國民黨基隆市黨部表示，當中共演習威脅台灣，全體國民應團結對外，而非以此作為黨派鬥爭的工具。國民黨面對元旦升旗始終心安理得，因為國民黨守護的是真實存在的國家體制。民進黨口中的「守護國家」，若只是將中華民國當作「借殼上市」的工具，那才是真正無法面對國旗初衷的行為。

國民黨基隆市黨部指出，呼籲童子瑋，在質疑他黨之前，先請民進黨中央向全民交代對國旗的認同，究竟是真心實意，還是應付選票的政治表演。（編輯：張銘坤）1141229