中共軍演 外交部：即刻停止無端軍事挑釁

針對中國解放軍東部戰區今天(29日)啟動的「正義使命-2025」軍事演習，外交部予以嚴正譴責，痛斥此舉再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，不僅嚴重破壞印太地區的和平、穩定與安全，也嚴重影響全球的航運及貿易。外交部同時呼籲中國展現大國擔當，即刻停止無端的軍事挑釁行為。



中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

外交部嚴正譴責中國軍演，強調此舉再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，並呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。外交部公眾會副執行長陳怡君說：『(原音)中國不斷片面破壞台海及區域現狀，除了嚴重破壞印太地區的和平、穩定及安全，也嚴重影響全球的航運及貿易。外交部呼籲中國展現大國擔當，即刻停止此類霸凌行徑。』

廣告 廣告

外交部表示，中國近期在印太周邊海、空域，接連透過演習及軍機船艦侵擾，實施各種軍事威脅與灰色地帶戰略，這類行徑充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平與穩定，且仍一而再、再而三挑戰國際秩序與破壞區域現狀。

外交部指出，維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益，但中國仍執意以軍事演訓等手段，恐嚇台灣及周邊國家，尤其是第一島鏈國家，此舉不但挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範；因此，台灣做為國際社會及印太區域負責任成員，將續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及區域的和平穩定及繁榮發展。