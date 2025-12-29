中共軍演 學者：向美日傳遞能主導台海風險信號

針對中國解放軍東部戰區今天(29日)啟動的「正義使命-2025」軍事演習，學者陳文甲受訪分析，這次演習區域更貼近台灣本島，是一場具有高度政治與戰略指向的軍事行動，其戰略目的不僅要對內鞏固民族主義論述，對外更意圖向美國與日本傳遞「中國能一手主導台海風險」的信號，換言之，「正義使命-2025」不只是一場軍演，更是一次「綜合性戰略行動」。



在2026年即將到來之際，解放軍突然宣布「正義使命-2025」軍演，有鑑於近期發生日本首相高市早苗在國會答詢的「台灣有事」說、美國政府宣布對台軍售，以及台北與上海舉辦的「雙城論壇」等事件，都不免讓人質疑解放軍此舉的時機、動機與目的。

開南大學副校長兼國家暨區域發展研究中心主任陳文甲表示，中國選在距離2026年僅剩數日，以及區域外交與安全敏感度升高之際出手，一方面對應美、日、台近期安全合作升溫，另一方面也藉年底突發軍演製造心理衝擊，強化不確定性與威懾效果。

廣告 廣告

至於動機，陳文甲指出，中國藉由高密度、近距離的圍台演習，回應其所認定的「外部勢力介入」與台灣內部政治動向，試圖重申對台主權主張，並壓縮台灣的戰略迴旋空間；同時透過陸、海、空、火箭軍的聯合科目，驗證封鎖、反介入與快速集結等實戰能力，顯示中國人民解放軍已將「圍而不打、以演代戰」做為常態化操作。

由此進一步來看中國的戰略目的，陳文甲分析，「正義使命-2025」演習區域較過往更貼近台灣本島，顯示並非例行訓練，而是具有高度政治與戰略指向的軍事行動，陳文甲說：『(原音)中國此舉在軍事上是為提升聯合作戰成熟度，在政治上則意在對內鞏固民族主義論述，對外向美日及區域國家傳遞「中國能一手主導台海風險」的信號。』

總結而言，陳文甲強調，「正義使命-2025」是一場結合軍事聯合作戰測試、國際政治施壓與心理戰術導向的「綜合性戰略行動」，不能只視為一次單純軍演。