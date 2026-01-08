中共軍演「後方緊吃」？海巡署2點聲明反駁

▲海巡署特嚴正聲明，海巡應對軍演同樣料敵從寬，每一艘海警船不只應對到24浬，而是應對到中線，係與國防部相同。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國防部今（8）日表示，「中共軍演共艦已離開24浬，秉持料敵從寬原則 ，維持適度戒備」，有媒體以此對照海巡署參加12月31日的惜別餐會，暗喻原則不同；對此，海巡署今晚加以駁斥，特嚴正聲明，海巡應對軍演同樣料敵從寬，每一艘海警船不只應對到24浬，而是應對到中線，係與國防部相同，在30日軍演實質結束後，持續應變。

海巡署表示，中國東部戰區於去年12月29日0730時發布實施聯合軍演，並公告實彈射擊之禁航時間為12月30日0800時至1800時。30日1800時台灣周邊中國海警船及軍艦均全數航離我國限制水域，海空航班亦恢復常態。海巡署依海域情勢研判，應變中心仍維持開設，公務則恢復常態，但海上勤務仍然料敵從寬，海巡和國防部一樣繼續應對，不只堅守職責所在的24浬海域，海巡艦船更以一對一方式，併航監控中國海警船航出海峽中線，堅守到最後一刻為止。

海巡署指出，海委會擴大會報後辦理慰勉服務46年退休同仁的離退餐會，為公務行程，在12月31日中午12時30分舉行，係海空航班全面恢復後的第2天，並非在軍演當天聚餐，不是私人的人際關係。

海巡署呼籲，該餐會背後的價值觀也是游毓蘭委員公開肯定、視海巡弟兄為手足的核心理念，請各界勿再以訛傳訛，海委會及海巡署始終站在海防最前線，堅守崗位，全力捍衛主權，守護國家安全，請國人放心。

