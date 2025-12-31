中共軍演 徐國勇籲國民黨別再自欺欺人 應同聲譴責中共

中共近日無預警展開「正義使命-2025」環台軍演，國民黨主席鄭麗文今天(31日)喊話中國不要軍事相向，並呼籲民進黨政府接受九二共識、反對台獨；民進黨秘書長徐國勇回應指出，所謂的「九二共識」就是「一國兩制」，呼籲國民黨不要再自欺欺人，所有政黨都應同聲譴責中共，共同維護台灣的和平。

中國解放軍對台發動「正義使命-2025」軍事演習，引發國際關注。國民黨主席鄭麗文31日在中常會上表示，兩岸間的兵凶戰危可能成為引爆第三次世界大戰的導火線，雙方都有責任避免戰爭，她喊話中國不要軍事相向，也呼籲民進黨政府接受九二共識、反對台獨，才能迎來兩岸和平。

廣告 廣告

對此，民進黨秘書長徐國勇31日在民進黨「2026縣市長提名記者會」上受訪時表示，中國國家主席習近平說得很清楚，所謂的「九二共識」就是「一國兩制」，一個中國就是中華人民共和國。徐國勇批評國民黨還在想「九二共識、一中各表」，這是在作夢、自欺欺人，令人極為失望。徐國勇說：『(原音)國民黨居然沒有譴責加害人、反而回頭譴責被害者。這樣的政黨正當性在哪裡？對於國民黨的反應極為失望，所有政黨應該站在一起維護台灣和平、同聲譴責中華人民共和國，希望中國國民黨能真正為台灣和平跟幸福努力，而不是和要侵擾台灣的共產黨在一起。』

至於國台辦稱軍演是捍衛國家主權的正義之舉，是針對台獨分裂活動，不是台灣同胞；徐國勇說，這種說法民眾不會接受，台灣就是台灣，與中國互不隸屬，中國有計畫性侵擾、發動軍事演習，已違反國際法，且前一天才突然宣布，顯然演習沒有正當性、不正義，對印太區域和平也沒有助益，他呼籲中華人民共和國應該思考，好好維護區域和平，這才是國際需要的。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

解放軍繞台演習加劇緊張 日本向中國表達關切

歐英法德關切中國軍演 林佳龍：續與夥伴並肩合作

理念相近政要譴責軍演 官員：友台力量持續匯聚