中共軍演！ 我國內外941航班、10萬旅客受影響

中國解放軍宣布，從今（30）日早上8點開始對台灣展開10小時軍演，台海周邊多處禁止「航空器」進入，也讓空中交通大亂，預計國際線、國內線共941架航班、超過10萬名旅客受影響，一早不少航班延誤或取消，讓旅客們抱怨連連，還有中國旅客簽證今日剛好到期，突然回不了國，直呼相當困擾。

受中共軍演影響 松山機場金馬航線全日取消

中共30號對台灣實施圍台軍演，嚴重影響空中交通，松山機場國內線部分航線停航，有中國旅客想回國也受波及，表示回程最後一天卻遇到突發狀況，相當困擾。

松山機場國內線部分航線停航。圖／台視新聞

桃園機場同樣受軍演影響，雖然國際線取消的航班不多，但航機需繞道飛行耗油又耗時，也造成部分航班起降延誤，有旅客多等了近半小時。

桃園機場受軍演影響，部分航班起降延誤。圖／台視新聞

航空看板「滿江紅」 台中清泉崗機場人潮減少

台中清泉崗機場航班看板同樣滿江紅，人潮相較以往少了許多。

台中清泉崗機場許多班機取消，人潮較以往少了許多。圖／台視新聞

金門68架次、馬祖16架次遭取消 影響約6千人

共軍環台軍演在前1天才發布公告，釀成台灣空中交通大亂。民航局指出，30日上午8時到晚間6時，這10小時內「國際」航班影響857架次，超過10萬名旅客受波及；國內線方面，馬祖航班全數取消，另有金門68架次取消，影響約6000名旅客。

共軍環台軍演影響空中交通。圖／台視新聞製圖

影響交通！ 民航局：軍演結束後將加班機疏運

民眾抱怨連連，民航局則表示，將在軍演結束後加派加班機疏運，並提醒旅客搭機前先行查看航班狀況，避免白跑一趟。

台北、桃園、台中、金門／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

