中共軍演 明金馬取消84架次 國際線逾10萬旅客受影響
馬祖航班全日取消 金門18時前停飛
中共軍演影響，立榮航空及華信航空今天（29日）公告，明天馬祖航班全日取消，金門航線晚間6時前航班取消或延後。交通部民用航空局則表示，預估明天上午8時到晚間6時國際線影響超過10萬名旅客，國內線總計取消金門68架次、馬祖16架次，影響約6000名旅客。
共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍宣布30日上午8時到下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍實彈射擊。
根據立榮航空官網，明天台灣往返馬祖航線取消，往返金門航線晚間6時前取消或延後。明天晚間加開6班次往返金門航班，提醒旅客搭機前多利用立榮航空網站或APP查詢最新、即時航班資訊。
另根據華信航空官網，明天台北飛往南竿航班取消，飛金門航班晚間6時前取消，如果有加班機會在官網公告。
民航局說，明天上午8時到晚間6時表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架與過境約296架，影響超過10萬名旅客；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量明天一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，影響約6000名旅客。
民航局說，因應台北飛航情報區（FIR）內航路及空域大幅受限，航機可等待空域不足，飛航服務總台已協調相鄰飛航情報區航管單位實施流量管制措施，確保飛航安全，國際線航班預估將有明顯延誤，且軍演結束後仍將有遞延現象，須逐步消化，已請航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。
交通部長陳世凱已指示民航局，務必與國軍及相關單位緊密合作，即時掌握空域動態。
民航局發布「交通部嚴厲譴責中國無視區域飛航安全及民眾權益的粗暴及挑釁行為」新聞稿表示，中國民航單位上午7時30分發布飛航公告（NOTAM），明天上午8時到晚間6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE）並禁航空器進入。
民航局說，台北FIR共14條國際航路及4條國內航路，這7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR航路，國際線僅不影響東北面往返日本R595、R583及M750，其餘演習期間無法使用；國內線雖不影響本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線，但往返金門與馬祖航路遭阻隔，公告時段內航班無法飛航。
民航局表示，依國際民航組織相關規定，任何影響航路使用的演習活動，至遲應於7日前發布飛航公告，且實務上須先與受影響飛航情報區溝通協調。中國僅在1天前逕自發布公告，嚴重違反國際規範及飛航慣例。
民航局說，如此大規模干擾國際航路及區域空域使用作為，實棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧，交通部嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為，也將持續嚴密監控情勢，與國防部通力合作，以「安全第一」為最高原則，全力維護區域交通運輸順暢，保障民眾生命財產安全。
民航局表示，為確保空中交通安全，對國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路因應；航管單位將視明天演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；金門、馬祖航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。
民航局已要求各航空公司，如果航班取消或延誤，務必透過簡訊、官方網站或App主動通知旅客，也呼籲計畫於明天搭機旅客，出發前務必先查航空公司官網或App確認最新航班動態，或留意機場電子看板與廣播資訊，以便妥善安排行程。
