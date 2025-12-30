中共軍演 桃機上午多數航班營運正常

（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）桃園國際機場公司今天表示，受中共軍演影響，國際線航班可能延誤；不過截至上午11時止，包括三大國籍航空公司在內的多數航班營運正常。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

桃園國際機場公司表示，因應共軍演習，台北飛航情報區部分航路及空域受限，航管單位已採取因應措施以確保飛航安全，國際線航班仍可能出現延誤。

機場公司說，已啟動航務整備與機坪調度等應變機制，確保營運順遂與飛航安全，提醒旅客與接機民眾出發前主動向航空公司確認最新航班動態，如遇航班延誤或調整，請依航空公司現場引導與公告辦理。

三大國籍航空公司表示，目前航班營運正常，為確保飛航安全，將依飛航公告指引，審慎進行航務規劃及保守簽派，並彈性調整營運安排。建議旅客利用官網、下載APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。

計劃到香港訪友的邱小姐告訴中央社記者，今天有特別提早抵達機場，不過班機起降狀況正常，她覺得中國的軍演就只是恐嚇而已不會有進一步動作，「我覺得台灣人還蠻勇敢的」，對於生活作息影響不大，出國的行程也不會因此特別取消。

一名帶著老婆小孩出遊的旅客表示，不會擔心，在出發前也有了解過航空公司的班機狀況，「我對我們國家有信心。」

另一名旅客坦言，事前的確是會有些擔心，當時的想法就是到機場再來看狀況，不過今天到機場後覺得狀況還好，當然在外旅行還是免不了會有些擔心，但相信一切都會順利。

也有旅客說：「完全沒有擔心，個人覺得就軍演而已，不會有什麼意外。」（編輯：黃名璽）1141230