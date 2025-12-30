中共軍演 民航局：部分過境航班取消飛越

（中央社記者余曉涵台北30日電）中共軍演，民航局今天說，自福岡、香港飛航情報區進入台北飛航情報區航班實施流量管制，國際線航班尚無取消，部分過境航班取消飛越；國內線至中午止，金馬航班共取消36架次。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。國防部成立應變中心，啟動立即備戰操演。

交通部民用航空局今天向媒體表示，因可使用的空域受限及大部分使用非慣用航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。

民航局說，目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，實施流量管制；自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

至於對航班的影響，民航局說，在國際線部分，上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，所有國際離到場航班皆依規劃替代航路飛航，但航機仍須繞道飛航或於外站地面等待起飛。

民航局表示，經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至中午12時，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

在國內線部分，民航局說，截至中午12時，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。

民航局表示，金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次（含起飛後無法返航的2架次）；金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6000人。

為疏運旅客，民航局說，已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次；馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局已請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。（編輯：吳素柔）1141230