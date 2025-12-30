中共軍演 海巡署：航行台灣周邊船隻未受騷擾威脅

（中央社記者黃麗芸台北30日電）中共昨天宣布對台軍演，海巡署今天表示，經協同國防部對應監控，所有航行台灣周邊的船隻都未受到騷擾威脅。總統賴清德和前總統蔡英文也留言感謝海巡守護國人安全。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

海洋委員會海巡署透過新聞稿表示，共軍東部戰區於昨天發布實施聯合軍演，海巡署在第一時間就偵獲14艘海警船，侵擾台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域線附近，並立即調度14艘艦艇於各海域預置對應。

海巡署說，同時，採1對1方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，在海巡嚴密監控下，所有航行台灣周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。

海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對印太地區的和平穩定造成衝擊，「本次中國軍演對我國海域的船舶航行安全及漁民生命安全影響甚鉅，海巡署全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全」。

賴總統今天也在海巡署社群平台貼文下方留言，「謝謝海巡同仁守護藍色海疆，守護每一位國人的安全。也請國人朋友給海巡弟兄姊妹最堅定的支持與鼓勵」。

除此之外，蔡英文同樣在貼文下方留言鼓勵，「謝謝海巡的同仁，在全國人民即將展開假期的時候，堅守崗位。我相信，全體國人一定也會團結一心，給予海巡的姊妹弟兄最大的支持」。（編輯：黃名璽）1141230