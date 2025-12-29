中央社

中共軍演 海軍田單艦監控 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

中共29日宣布對台軍演，國防部披露海軍田單軍艦監控共艦畫面。（國防部提供）

中央社記者游凱翔傳真 114年12月29日

