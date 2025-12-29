中共軍演 海軍田單艦監控 (圖)

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、

