中共軍演／無硝煙戰場 中國網軍同步對台發動心理圍城

國安團隊針對解放軍演習期間在PTT發布的47篇網軍文章進行分析，發現本次帶風向的發文展現極高組織性及協同性，並透過五大主軸、六階段推進及分層心理攻擊策略，試圖達成「向台灣民眾推廣投降主義心態」的宣傳目標。

中國解放軍東部戰區於2025年12月29日無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演，我國安團隊指出，從當天上午7時45分PTT出現第一篇關於解放軍宣布軍演的貼文開始，社群認知戰也同步展開，期間共發現47篇相關文章，儘管分散在多個帳號，時間各異，且採用不同文體，但看似零散的討論卻遵循一套完整的心理攻擊邏輯，是一次系統化的認知戰術。

廣告 廣告

五大敘事軸線

該團隊人士分析這次共有五大敘事軸線協同操作，包括：

「疑美論」，均利用國際新聞論證美援不可靠，操作台灣被國際孤立，美援無望，因此抵禦無意義，欲消除台灣對美國支持的信心。

「恐慌論」，高頻重覆「無能」、「投降」、「砲灰」、「分裂」等詞彙，製造「防線一退再退」的錯覺，透過數據累積恐懼，形塑台灣政府無能的假象並逐步升級分化台灣內部、鼓吹民眾投降。

「疑賴論」，指賴清德總統為個人政治目的發言挑釁導致軍演，致使無辜百姓受害，以痛批、譴責、諷刺語氣交替，削弱賴總統及政府的領導與威信。

「疑軍論」，暗示我國軍無力驅離、購置的武器無用、軍人無忠誠、軍心渙散，欲瓦解我國軍戰力、信心，並破壞全民抵禦決心。

「中國強大論」，強調軍演貼近我領海邊緣、指中共遠火實彈瞄準台灣北部政經中樞等，操作中共軍力逐次升級、台灣防線逐次瓦解、統一日期迫近，藉客觀報導形式，且選擇凸顯對中方有利的資訊，與「恐慌論」協同強化，宣傳中共軍力與領土主張。

六階段推進

該人士進一步指出，這些敘事並非亂槍打鳥，而是循序漸進的心理操作，其宣傳時間軸共分為六個階段推進：

第一階段：「呈現軍演背景」 (12月29日上午7時至下午13時)。採取的策略為直播軍演事實、軍事數據、地理突破，建立「中共威脅現實」的認知基礎，欲引發台灣民眾警惕與關注。

第二階段：「打擊政府信任度」 (12月29日下午13時至16時)。操作「疑軍」、「疑賴」，質疑台灣政府的戰略、軍力及防衛，將「威脅來自敵軍」轉移焦點為「威脅來自無能政府」，欲降低台灣政府的信任度，將民眾指責轉向內部。

第三階段：「政府無能抵抗」 (12月29日下午16時至晚間20時)。逐次呈現領海被侵、防線瓦解，製造局勢急速惡化的幻覺，欲散播恐慌氛圍，要讓台灣民眾相信政府無力抵抗、焦慮升級、信任度進一步崩裂。

第四階段：「戰爭不可避免論」(12月29日晚間20時至12月30日凌晨1時)。直接宣揚必敗論、醞釀投降情緒，目的是讓台灣民眾陷入被動，從恐慌升級至絕望，被灌輸「投降是可能選項」，破壞抵禦決心。

第五階段：「內部分裂與心理分化」(12月30日上午5時至下午12時30分)。攻擊身分認同、軍人忠誠、政黨決策，在台灣內部製造分化、相互指責，以激化軍民矛盾、朝野政黨互鬥、全民喪失團結，無力感因此加強。

第六階段：「投降是現實最好選項」(12月30日下午2時至晚間20時30分)。將投降從「選項」轉化為「必然」，欲轉變台灣民眾的認知，認為抵禦已無意義、投降是理性選擇。

四層次心理攻擊

國安團隊人士指出，這次中共的心理攻擊分為四個層次：

第一層是「認知攻擊」，以大量軍事訊息轟炸，讓民眾在無法核實數據的情況下形成「客觀事實」認知，進而感到被動、受制、無力應對。

第二層是「情感攻擊」，反覆強調危急性及逼迫感，激發焦慮與恐慌。

第三層是「信任攻擊」，汙衊及妖魔化台灣政府、軍隊及領導人，引導台灣民眾從「害怕敵人」轉化為「責怪政府與軍隊」。

第四層則是「意志攻擊」，直接鼓吹投降並將其合理化，欲使台灣民眾的心理從「應該抵禦」轉為「無法抵禦」再轉為「不需抵禦」。

三特徵見組織性、協同性

該人士也指出，這些文章具「時間同步性」，包括集中在37小時內，無明顯休息期間，體現專業網軍集中轟炸特徵；具「內容協同性」，包括五大主軸相互支援，無內部矛盾、無邏輯斷層，關鍵詞的使用頻率與階段目標完全吻合，顯示有統一指揮與分工協作，應屬單一機構統一行動；具「敘事一致性」，儘管帳號、時間、形式不同，敘事邏輯完全一致，主要論點相互補強無重覆，亦體現事前有充分規劃與協調。同時，這些操作也針對受眾分層目標化，針對不同教育程度製造不同敘事，例如以新聞轉載吸引普通民眾、以問卦討論形式吸引年輕網民、以評論專欄吸引知識菁英。

國安團隊認為，這次中國網軍的宣傳活動是認知戰爭的重要案例，藉由五大主軸操作、六個階段推進、四層心理攻擊全面系統化設計，在37小時內密集轟炸，對台進行「不對稱戰爭」，目標是在台灣製造恐慌、摧毀信心、分裂內部，進而推廣「投降主義」，攻擊的不是防空導彈，而是民心，欲藉消除台灣民眾的防禦決心，達成「不戰而屈人之兵」的戰略目標。(編輯：鍾錦隆)