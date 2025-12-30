中共軍演 盧秀燕認撕裂信任和感情 喊話賴總統：儘速化解兩岸僵局

盧秀燕今早出席市政會議前受訪強調，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，我們都強烈反對、嚴厲譴責。（陳淑娥攝）

共軍宣布新一波環台軍演，並將進行實彈射擊，台中市長盧秀燕30日強調，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，嚴厲譴責危害2300萬人生命財產的行為，她呼籲賴總統，以人民為本、以和平為念，儘速化解兩岸僵局，而非繼續對立。

中共昨進行正義使命-2025軍演，國防部上午公布統計昨天上午6時至今上午6時止，偵獲主輔戰機及無人機130架次，創下歷年來數目最多一次。其中44架次逾越海峽中線；另外，14艘共艦、14艘海警船，及4艘兩棲攻擊艦位於東部海域、西太平洋一帶。

盧秀燕今早出席市政會議前受訪強調，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，我們都強烈反對、嚴厲譴責。

盧秀燕話鋒一轉說，她也要呼籲賴總統，以人民為本、以和平為念，儘速化解兩岸的僵局，而不是繼續的對立。

