中共軍演 管碧玲飲宴挨轟道歉

海委會主委管碧玲堅持在共軍軍演期間於高雄舉辦送別餐敘惹議，她透過臉書道歉，並說「我一人承擔」。本報資料照片

共軍圍台軍演情勢緊張之際，海洋委員會主委管碧玲前天與多名海巡官員在高雄聚餐，遭質疑前線官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂。國民黨立委賴士葆昨天更批評「火箭彈已打到家門口」，國軍至少枕戈待旦到周末，海巡署卻每桌上萬元大開惜別趴，管碧玲還要求幹部都要到。管碧玲則在臉書說明，因副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，數周前就安排惜別餐會，未斷然取消造成社會負面觀感，她感到抱歉，任何批評都虛心接受。

共軍圍台軍演自上月廿九日展開，管碧玲前天在臉書發文稱，事實證明「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者。」不過，當天遭民眾直擊，軍演緊張之際，管碧玲與海巡官員中午齊聚高雄「晶綺盛宴」的孔雀紅寶廳聚餐。

賴士葆說，火箭彈已打到家門口，國軍召回枕戈待旦，據了解至少待命到周末，陸軍也因軍演取消餐會，沒想到海巡署在此緊張時刻，每桌上萬開惜別趴，管碧玲甚至要求幹部都要到。他說，使命丟給國軍，海巡去吃喝宴樂，「溫水煮青蛙」正是講這些「不會看日子的白目」。

管碧玲說，海委會去年最後一次主管會報早安排於前天舉行，這次是黃向文及陳泗川最後一次參加，因此安排惜別餐敘；上月廿九日共軍發動軍演，經與幹部討論，依據發布軍演時間為廿九日早上宣布至卅日下午六時，因此卅一日擴大主管會報照常舉行。

實際上，解放軍東部戰區新聞發言人李熹是在卅一日晚間六時才宣布演習結束，較預定時間晚了一天。

管碧玲表示，黃向文、陳泗川對海委會、海巡署貢獻卓著，外人無法理解，為表達感謝，因此她就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，這是她沒有斷然取消餐敘的心理因素；造成負面形象，深感抱歉，有任何批評，都虛心接受。她強調，即使餐敘時間或直至解除應變，海巡署無絲毫鬆懈，惜別餐敘若有任何苛責，「我一人承擔。」

到了昨晚，管碧玲再度發文說，如果延期，必須在兩周內從北中南東和離島再集合大家一次，讓她難以決定取消。此外，她說，中國違反國際法秩序發動軍演，又在公告時間結束時，只公布完成任務，不公布結束，製造新常態，「我們為此必須打亂步調否則就要付出代價，心中當然有一把尺。選擇步調不亂，承擔代價，這是我的決定。」

海委會表示，正值共軍軍演期間，管碧玲曾與署長張忠龍討論是否取消餐敘，考量餐會屬惜別性質，且牽涉餐飲業者事前準備，才決定照常舉行。

