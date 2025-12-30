中共軍演 總統籲軍民一心捍衛國家主權自由

中共軍方無預警宣布展開「正義使命-2025」演習，賴清德總統今天(30日)表示，他要感謝國軍日以繼夜的守護，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端，他也呼籲軍民一心，捍衛國家的主權與自由。

共軍東部戰區29日宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

廣告 廣告

賴清德總統透過臉書等社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

總統說，他要感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅，因為有國軍日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。

總統強調，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全，政府會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。

總統呼籲，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量，期盼大家為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。 (編輯:柳向華)