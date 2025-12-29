中共軍演 航港局：商港船舶不受影響、4措施應變

（中央社記者余曉涵台北29日電）因應中共軍演，交通部航港局今天表示，經評估尚不致影響各商港船舶進出，已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報及密切掌握各商港運作情形4大措施。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

航港局發布新聞稿表示，對中共發布軍演海域範圍評估，尚不致影響各商港船舶進出，並已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等4大措施。

其中，航行警告訊息部分，航港局表示，今天下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。

航港局表示，在中國軍演期間，將持續密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息。

航港局海事中心在演習期間將24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，也將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。（編輯：管中維）1141229