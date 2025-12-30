中共軍演、藍白卡國防預算 張博洋：小偷來了還拒裝門鎖？

共軍軍演、藍白卻卡國防預算，高市議員張博洋質疑，小偷來了還拒裝門鎖？(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕共軍在台海演習，藍白卻在國會拒審國防預算、杯葛中央政府總預算！高市議員張博洋質疑小偷來了、(藍白)還拒絕裝門鎖？憂心將對國際社會釋放危險訊號。

張博洋進一步指出，當軍事威脅已迫在眉睫，台灣的立法院卻還在猶豫、要不要讓國家有足夠能力保護自己？台灣是否真的有捍衛民主、主權與國家安全的決心？

他提醒，國防預算不是意識形態之爭，而是最基本的國家社會安全責任，當敵人都已把戰機、軍艦開到門口，藍白卻讓國防預算卡在國會，這只會讓國際盟友產生更多質疑。

而這場政治操作也正在實質傷害高雄，因為藍白聯手阻擋明年度總預算審查，造成近3千億元經費無法動支，其中牽涉到高雄正在推動、也迫切需要的重大建設與民生計畫，從黃線捷運、治水防洪，到長照、公托、社會福利，通通面臨延宕甚至停擺的風險。

張博洋想對藍白立委們發問，難道一定要等到孩子沒營養午餐、公共工程廠商撐不下去、弱勢家庭拿不到補助，藍白才願意回到國會，開始「正常」審查預算嗎？

他強調，預算審查是立委職責，不是政治勒索工具，審查可以嚴格，但不能拒審；監督可以強硬，但不能癱瘓國家。

張博洋指出，尤其是自稱要參選高雄市長的柯志恩，當高雄的權益被犧牲、城市的建設被卡關時，更不該選擇沉默、迴避，甚至配合這樣的操作。

