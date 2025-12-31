中共軍演「藍白續擋1.25兆國防預算」挨轟 黃國昌酸：賴清德的國防計畫是付錢就好？

民眾黨主席黃國昌今天（31日）表示，若執政黨真的重視國防，總統賴清德就該赴立法院國情報告。（資料照片／李智為攝）

中共持續升高軍事威脅，藍白卻持續阻擋國防特別預算，引發外界批評。而民眾黨今天（31日）召開黨政聯繫會議，黨主席黃國昌在會中批評，賴政府真正該向國人交代的，是過去砸了7千億軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來？」如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，「請問總統賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？」

黃國昌指出，面對中共持續升高軍事威脅，我國本應務實強化自身防衛能力，保障國軍弟兄合理待遇、並確保既有軍購如期到貨，穩健增強戰力。

黃國昌續指，但執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題，反而操作人民恐懼以掩蓋自身不依法行政的失職，成天高喊空洞的團結口號，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案、以及內容不透明的1.25兆元的國防特別條例。

黃國昌表示，建設國家、強化國防，本就不分黨派，但執政黨連最基本的依法編列預算都做不到，卻反過來指控在野黨不團結實在荒謬至極。

黃國昌強調，面對共軍演習，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了7千億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來？」如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，「請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？」

黃國昌指出，行政院長卓榮泰至今仍不依法編列軍人加薪預算，嚴重打擊國軍弟兄士氣，民進黨立委鍾佳濱更吃了誠實豆沙包，不小心說出執政黨的內心話：「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨心裡，國軍賣命是義務、沒有資格談保障。

最後，黃國昌強調，民眾黨絕對會堅定捍衛軍警消權益。他也要正告執政黨，若真的重視國防，賴清德就該赴立法院國情報告；若真的在乎國家建設和人民福祉，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國，才是對國家、對人民最基本的負責。



