中共軍演！衛報：測試美反應、制定後續行動

▲中國解放軍29日起對台灣周邊進行「正義使命-2025」軍演，並組織實彈射擊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍今（29）日起對台灣周邊進行「正義使命-2025」軍演，是美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年造訪台灣以來，解放軍第7度進行環台軍演，此次不僅是報復美國對台軍售111億美元，也針對日本首相高市早苗近期「台灣有事」言論。有分析認為，北京意在測試川普「2.0」任期的印太戰略底線。

根據英國《衛報》報導，此次演習的戰術重心在於封鎖，解放軍東部戰區發言人施毅公開表示，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的「嚴厲警告」，是維護中國主權和國家統一的正當必要行動。

東部戰區並發布一張宣傳海報，描繪了一幅從中國射向台灣的燃燒箭矢，刺穿了被北京稱為分裂勢力的綠色昆蟲，鄰近外國軍艦在目睹這一幕後「逃離」的畫面。

▲解放軍圍台軍演的第2張宣傳海報，顯示為多箭齊發。（圖／翻攝自東部戰區微博）

報導指出，具體演習規模可能要等到結束後才能明朗，但分析師認為，這次演習的指定區域比以往更大，部分區域也更靠近台灣本島，也是解放軍首次明確表示，其演習旨在阻止國際干預：「這表明解放軍正在增強其反介入／區域拒止能力（指控制作戰環境的進出乃至整個環境的軍事戰略），並公開宣稱這一點。」

《衛報》並引述智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）東北亞分析師楊晧暐（William Yang）的看法，指出台灣安全官員先前已警告，解放軍可能展開大規模軍演，以對高市早苗的「台灣有事」言論施壓，而這亦是川普重返白宮以來，首場解放軍大型軍演，北京藉此觀察美國隊這些軍演的反應，並謹慎規劃、制定解放軍軍事行動。

原文連結：China launches live-fire drills around Taiwan simulating blockade of major ports

