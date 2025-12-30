中共軍演 謝國樑：不希望台灣像烏克蘭未來有戰亂

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）中共對台軍演，基隆市長謝國樑今天受訪時，呼籲中央政府每個政策和決定，都要為了台灣的和平共同努力，不希望台灣像烏克蘭一樣未來會有戰亂。

基隆捷運先期工程開工典禮今天在基隆市百福水漾樂活會館前舉行，謝國樑、新北市長侯友宜出席典禮後受訪時，記者詢問，中共這次軍演，影響規模有多大，是否會加速軍購。

謝國樑表示，這次軍演涵蓋範圍包括基隆外海，過去的軍事衝突，基隆永遠都扮演第一線角色，基隆市民更認知到基隆及台灣都需要和平，需要繼續朝此方向努力推進，市府除持續在工作崗位做好外，同時呼籲姊妹縣市、中央政府，每個政策及決定，都要為了台灣的和平共同努力，不希望台灣像烏克蘭一樣未來會有戰亂。

侯友宜說，面對外面勢力的挑戰，國內不該分任何黨派，要團結一心全力面對挑戰，讓國內能夠安定，這是最大的期許，尤其自己的國家要提升自我防衛的能力，才能夠創造國家的安全，台海的和平及穩定，這是大家共同的目標和方向，「我們一起共同面對、一起承擔」。（編輯：李錫璋）1141230