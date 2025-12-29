中共軍演 賴清德喊話「請大家安心」：不升高衝突、不挑起爭端

中共解放軍今（29）日突宣布發動圍台軍演，30日將展開實彈射擊，更把我國領海範圍劃入演訓區，對此我方已展開嚴密監控。總統賴清德表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心，「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

國防部稍早在臉書釋出面對共軍演習最新影片，表示針對今日共軍機艦動態，嚴密監控並執行立即備戰操演，三軍部隊與海巡同仁嚴陣以待。

賴總統在下方留言回應，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。「我也要請國人一起給海巡、國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

廣告 廣告

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

因應中共圍台軍演...華信、立榮明馬祖航班全取消 金門航班18時前停飛

共軍環台軍演 民航局統計明影響逾10萬人、金馬取消84架次

共軍發動圍台軍演國際關注 外媒：中不滿川普對台軍售、警告日本政府