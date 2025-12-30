中共軍演！賴清德視訊國防部 再喊「面對威脅絕不退讓」

總統賴清德與國防部開會。摘自賴清德臉書



總統賴清德今（12/30）下午在臉書貼出開會的畫面，表示稍早他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。並強調「台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。」國防部將於下午5點半召開記者會，針對中共實彈軍演說明應處作為。

賴清德說，稍早他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

賴清德說，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，「我要表達最嚴厲的譴責。」

賴清德指出，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

他再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。他也要肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。

最後，賴清德呼籲，「請全體國人與我一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護我們的日常生活。只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。」

