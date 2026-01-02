中共軍演「跨年夜被女友綠了」 役男營中痛哭：存錢贊助開房

生活中心／倪譽瑋報導

役男透露，原本計畫住飯店與女友共度跨年夜，但中共軍演讓他不能離營，飯店還是保留，女友卻和其他男的去住。（示意圖／資料照）

先前中共解放軍東部戰區「正義使命-2025」軍演，國軍全面戒備。軍演後一位台灣役男無奈表示「中共軍演，讓我看清一個人」因為被留在營區無法和女友跨年，擔心虧待對方而保留辛苦存錢訂下的飯店，沒想到女友卻和其他男生一起去住飯店，得知消息的他在營中落淚，「為了給她驚喜存的錢，最後竟然成了她跟別人開房的贊助金。」不少網友看到紛紛給予安慰。

義務役男存錢、訂飯店陪女友跨年 結果被綠

一名義務役男在Dcard表示，原本以為元旦前一天會放人出軍營，有規劃陪女友去跨年，飯店早就訂好了，但因為中共展開軍演，義務役全部都不能出去。他第一時間傳訊息道歉，「飯店錢我全出，畢竟問題是我造成的」不希望女友一個人跨年虧到「跨年倒數那一刻，我還在寢室心裡滿滿的罪惡感」。

事後原PO收到女友的友人傳來一張照片，對方發文抱怨「跨年飯店訂了結果人出不來，國家比較重要啦我就活該一個人過？該死的軍演我還能怪誰，也只能怪自己沒有多交幾個男朋友。」也得知女友依然入住自己訂好的飯店，而且還帶了別的男生一起住，「她躺在我付錢的床上，跟別的男的一起跨年」。

感嘆軍演讓自己成笑話 網友湧入安慰打氣

原PO得知真相後眼淚停不下來，「我這幾個月努力省下那不到7000的薪水，為了給她驚喜存的錢，最後竟然成了她跟別人開房的贊助金。」感嘆自己不只是被綠，簡直是這輩子最大的笑話「保家衛國到底為了什麼？為了守護這種人？」

貼文底下，許多人紛紛給予安慰和支持「7000元雖然痛，但它幫你擋掉了一輩子的災難」、「離開她也算是新年禮物吧。也謝謝你保護國家」、「習大大剛好幫你大掃除」、「加油兄弟，能看清一個人絕對是好事」、「結婚之前看清、分手都是喜事」。



