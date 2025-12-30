中共軍演！鄭麗文嗆賴清德挑釁 王世堅酸：鄭是上帝給民進黨最好的禮物

記者楊士誼／台北報導

王世堅諷刺，鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物。（圖／翻攝畫面）

中國展開「正義使命2025」軍演，今（30）日8時至18時在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。國民黨主席鄭麗文卻在接受廣播專訪時表示「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣」，更稱總統賴清德與民進黨「挑釁」，引發眾怒。民進黨立委王世堅受訪時直言，大難臨頭時不分朝野都應對外一致，不該砲口對內，更諷刺「鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物」。

鄭麗文昨日接受廣播節目「千秋萬事」專訪時稱，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平，因為兩岸愈是對立且兵凶戰危，越有利他去販賣「芒果乾」。她更稱「賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人」，還表示「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣」。

王世堅上午受訪時表示，國家大難臨頭的時候，不管在朝、在野，黨主席都應該站在國家的安全、尊嚴和立場，對外一致的發表立場才對，不要在敵人圍攻時，把砲口對向國內其他政黨，實在非常不好。王世堅更諷刺道，鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物。

