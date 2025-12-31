中共軍演！鄭麗文扯賴清德挑釁 藍前青年部副主任轟：不配當國民黨主席

記者詹宜庭／台北報導

丁瑀痛批鄭麗文不配當國民黨主席。（圖／記者詹宜庭攝影）

中共無預警對台發動「正義使命–2025」軍演，國民黨主席鄭麗文日前表示，這是因為總統賴清德不斷挑釁、踩紅線，進而連累了2300萬國人。對此，國民黨前青年部副主任丁瑀今（31日）痛批，兩岸要煙火，不要戰火，鄭麗文不配擔任國民黨主席，因為身為國民黨主席，應該展現大將之風，勇敢譴責中共，站出來對抗暴力，而不是一味譴責中華民國總統賴清德，「妳譴責的方向錯了」。

丁瑀下午在國民黨中央黨部前受訪，他指出，跨年夜世界各地將綻放繽紛煙火，人民要的是熱情奔放的煙火，而不是無情邪惡的戰火，「習近平不要再破壞和平，鄭麗文不配當國民黨主席」，相信有朝一日，人民的力量與民主自由的聲音，終將讓他們醒悟。

丁瑀進一步指出，近代史上最邪惡的和平破壞者是希特勒，他身敗名裂，還拖垮了整個德國；如今世人最痛恨的和平破壞者則是俄羅斯總統普丁，濫殺烏克蘭平民百姓，而這些負面骨牌效應，都是習近平應該引以為戒的前車之鑑。丁瑀強調，真正有資格被稱為軍人的，是那些為捍衛民主自由、保衛家園而努力的人，中華民國國軍與台灣人民的勇敢，應該獲得最熱烈的掌聲，希望對岸放下武器，不要再跟著習近平破壞和平。

「鄭麗文不配當國民黨主席！」丁瑀認為，真正的國民黨主席應該要像鄭成功一樣，文武雙全、智勇兼備，而不是像鄭成功的孫子鄭克爽一樣，「我們不要投降，我們要和平，兩岸人民要的是熱情奔放的煙火，而不是邪惡無情的戰火」。雖然接下來還有「鄭習會」，但根本不用等到明年上半年，鄭麗文現在就應該要求她的好兄弟習近平，立刻放下並銷毀攻擊台灣的武器，以及停止無謂的軍演，這才是真正展現兩岸和平共榮的最大共識。

丁瑀最後呼籲，習近平與鄭麗文都在看也都在聽，請他們深思「以和為貴」的道理。他指出，國共內戰已造成無數家庭支離破碎，難道還不夠嗎？兩岸之間不需要再有更多傷痛，而應該展開更多良性互動與正向交流。同時，他也提醒鄭麗文，身為國民黨主席，應該展現大將之風，勇敢譴責中共，站出來對抗暴力，而不是一味譴責中華民國總統賴清德，「妳譴責的方向錯了」。

