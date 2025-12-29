中共軍演！鄭麗文批賴清德挑釁、黃國昌也嗆告賴 總統府喊話：回立院做正事

總統府發言人郭雅慧。李政龍攝



中國解放軍東部戰區今日（12/29）宣布要在台灣周遭發動軍演，國民黨主席鄭麗文批評總統賴清德挑釁，黃國昌則不滿賴稱藍白擁抱中國國家主席習近平，撂話提告賴清德，總統府發言人郭雅慧對此表示，面對外部威脅，台灣最需要的是內部的團結，希望國民黨、民眾黨回到立法院先做正事。

郭雅慧指出，針對中國解放軍今天在台海周邊對台灣進行了針對性的軍演，破壞了台海之間以及印太原本的和平穩定現狀，這部分我國表達最嚴厲的譴責。對於中國單方面這樣的挑釁與威脅，今天上午第一時間，總統府立刻向國人來報告，表達國安會還有國軍都有即時、最完整的掌握。

郭雅慧說，稍早行政院也對外公布了包括在海巡署，還有在交通部對於航空、漁民部分的權益，他們全程也都有關心，希望能夠確保都安全無虞，這部分國人可以放心。

郭雅慧表示，至於中國在近期，尤其是這幾個月以來，在菲律賓、在印太周遭鄰國持續的進行這樣單方的挑釁，也要提醒，希望能夠及時地阻止，不要再有這樣子作為整個區域和平破壞者的形象，希望能夠回到國際的規則秩序上來，台灣也會持續跟國際友盟大家一起攜手，維護印太的和平穩定與安全。

至於鄭麗文認為賴清德不斷的挑釁對岸踩到對岸紅線，賴連累了2300萬的國人。另外，總統在昨天的專訪的時候也有提到說，藍白擁抱習近平，黃國昌限總統在24小時內道歉，否則要提告。

郭雅慧指出，就如她剛所說的，台灣今天面臨的是中國正在台海周邊進行針對性的軍演。此時此刻，面對著外部的威脅，台灣最需要的是內部的團結，希望無論是國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事、回歸到正軌來，無論是剛所提的這些政治議題或政治攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

郭雅慧說，因為今天已經是12月29日了，再過兩天即將迎接新的一年，但是中央政府的總預算還躺在立法院當中，躺四個多月，至今已經要跨年還是沒有完成審查。另外還有攸關站在第一線國軍弟兄姊妹安危的國防特別條例，也希望能夠在立法院當中，獲得不分朝野的支持。

郭雅慧表示，這些都很重要，攸關的是國家未來的發展還有財政的穩健，也攸關著國防第一線、這些官兵弟兄他們的安全問題，所以會希望在野兩黨都回歸到做正事。

