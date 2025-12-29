中共軍演 鄭麗文：錯誤兩岸政策將台灣推向兵凶戰危

（中央社記者劉冠廷台北29日電）針對中共今天開始在台灣周邊演習，國民黨主席鄭麗文說，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、國際高度焦慮的原因。國民黨沒有天真幻想，在野黨呼籲之後，中國大陸會立即停止軍事準備和行動，但賴總統一天到晚挑釁、釋出對立仇恨，卻要在野黨設法為和平開一扇窗。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

廣告 廣告

鄭麗文透過新聞稿表示，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮的原因。總統賴清德不斷試圖挑釁、踩紅線，毫無感受想緩和兩岸關係、遞出橄欖枝。因為兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴總統販賣「芒果乾」。

鄭麗文質疑，賴總統沒有任何動員選票的力量與工具，也沒有任何可以解決問題的能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨與恐懼做政治動員。把自己的路走絕了，還一定要走到底，連累台灣2300萬人。

鄭麗文認為，台灣人民愛好和平，希望對國際社會作出更重大貢獻，而不是幫國際社會當砲灰，這才符合國際社會共同利益，更是保護台灣人民的不二法門。

鄭麗文說，國民黨從來沒有天真幻想，在野黨出來呼籲之後，中國大陸馬上會停止所有的軍事準備和行動，因為國民黨是在野黨，沒有執政權。但主事的賴總統、民進黨一天到晚都在挑釁、釋出對立、仇恨，還要在野黨想方設法的為和平開一扇窗。

鄭麗文說，講台灣防衛韌性，沒人要當職業軍人；買了一大堆武器，沒有人開飛機、沒有人使用，請問防衛韌性、國防如何自保。為什麼這麼多職業軍人退役、不想再做下去。當在野黨要提高職業軍人待遇，民進黨卻頑強抵抗，連三讀通過都不願意編列預算。沒有展現跟國軍站在一起的誠意跟決心，所有的政治話語騙術，都是操作選舉。（編輯：萬淑彰、蘇志宗）1141229