中共軍演「陸海警封鎖四大港口」？假消息亂竄！賴清德視訊國防部掌握情資：面對威脅，絕不退讓
中華人民共和國解放軍東部戰區周一（12/29）起在台海周邊進行實彈軍演。總統賴清德周二（12/30）透過與國防部視訊會議，聽取最新情勢報告，同時要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。 賴總統強烈譴責，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，是對區域安全與國際秩序的公然挑釁。他也強調台灣不升高衝突、不挑起爭端，「但面對威脅，絕不退讓」。 面對中國大肆宣傳「海警封鎖台灣四港口」，且有部分台灣媒體積極配合報導，國防部、海巡署軍都駁斥此為假訊息，並喊話勿再配合對方壓迫行動。
中國軍演搭配「大內外宣」恫嚇台灣 賴清德肯定國軍、海巡守護國人
中國「正義使命-2025」圍台軍演周二（12/30）進入第二天，並於8時至18時共10小時進行實彈射擊演習，同時間透過中國官媒、社群媒體甚至部分台灣媒體等管道，持續宣傳共軍對台灣的各式恫嚇、監視、偵查等行為。
賴總統周二上午於臉書發文指出，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持，然中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。
賴總統感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，並肯定其以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。他說，因為有其日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。
賴總統也喊話請國人放心，他表示面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。
賴總統強調，他們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量，「讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由」。
即時聽取國防部情勢報告 賴清德譴責中國公然挑釁
接著，賴總統在下午透過視訊會議，聽取國防部的最新情勢報告，並要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。賴總統在臉書指出，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責。
賴總統說明，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。
面對威脅絕不退讓！賴總統肯定軍方有節有序守衛國安
賴總統強調「台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓」。他表示，國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。
賴總統更肯定指出，國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。
最後，賴總統再度向全體國人喊話，呼籲一起給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝其全力守護大家的日常生活。他呼籲，只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。
中國軍演搭配假訊息作戰 國防部說明四大樣態
國防部周二傍晚再度召開臨時記者會說明。會中，國防部政戰局文宣中心戰處處長朱惠芳統計，中共軍演期間共出現46則爭議訊息，主要內容包括抨擊政府政策、詆毀國軍、疑美論及武統演習等。
朱惠芳說明，12/29日出現「陸海警環台執法封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四港口」等假訊息，12/30更發布「共軍逼近僅剩九海哩」等影片，國防部已啟動全時監控機制，並透過多元管道向民眾及友盟國家發布備戰操演畫面。
中共宣傳海警「封鎖台灣四港口」 海巡署駁斥假訊息
海委會海巡署副署長謝慶欽說明，針對中國官媒宣稱封鎖台灣四座港口，他嚴正駁斥此為假訊息，意圖混淆視聽。他強調，海巡署將持續維護海上交通線，配合交通部航港局相關措施，全力保護航行作業安全，確保港口正常運作。
為避免中國海警船誤判情勢，謝慶欽表示，海巡艦艇也特別增加中英文廣播：「台海和平攸關全球經濟穩定及科技產業命脈，一旦發生衝突將受世界制裁。海上穩定才能確保國家發展，請為台海和平審慎行動。」
台媒配合宣傳中國軍演假訊息 國防部喊話勿再配合對方
對於中國宣稱海警封鎖台灣四大港口，且有部分台灣媒體配合報導一事，國防部情次室次長謝日升強調，此事基本上「沒有發生」。他接著說，對方要做這件事，主要是希望能讓民眾相信此事的目的。
謝日升更直接向在場媒體喊話，若我方一再迎合對方如此說法，恐怕也掉進了沒有制止，反而促使對方更積極對我方採取壓迫的行動。
12/29偵獲90架次共機越線 19艘共艦闖24海哩
謝日升說明，中共自12/29上午7時30分起，在台灣周邊海空域實施針對性軍演，中國海事局12/30上午8時至下午6時開設七個演習區域。
謝日升說，12/29日共偵獲130架次共機，其中90架次逾越中線進入我北部、中部、西南及東部空域；共艦14艘，11艘進入24海哩內；海警船14艘，含外島共8艘進入24海哩，另有兩棲攻擊艦編隊約4艘部署於西太平洋。
中共12/30射擊多管火箭27枚 35架次共機越線
謝日升說明，12/30上午7時東部戰區再度宣布，8時至下午6時在相關海空域實施實彈射擊。上午8時東部戰區編組海空軍兵力，在台灣南北兩端海域實施實兵演習。上午9時至下午1時，中共從福建平潭向基隆北方第一演習區及台南高雄以西第三區，實施多管火箭射擊。
謝日升表示，截至下午3時，我方偵獲共機71架次，35架次逾越中線；共艦13艘，11艘進入24海哩；公務船15艘，8艘進入24海哩。此外，中共12/30分兩波發射多管火箭，共計27枚。
謝日升說明，根據交通部民航局公布資料，12/30過境我方飛航情報區受影響班次達941班次，民航局必須針對演習空域內國際航班採取必要預防性調整，演習區內尚有一定數量商船及漁船作業，航行安全備受威脅。
影／國防部公布F-16V監控影像，58秒影片喊話「鎮定以對，從容自若」…學者：戳破中共電戰機幻想
