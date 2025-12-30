中央社

中共軍演 顧立雄坐鎮聯合作戰指揮中心 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

中共對台軍演，國防部長顧立雄（左2）率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握。（國防部提供）

中央社記者游凱翔傳真 114年12月30日

中共軍演 顧立雄坐鎮聯合作戰指揮中心 中共對台軍演，國防部長顧立雄（左2）率重要幹部 於聯合作戰指揮中心全程掌握。 （國防部提供） 中央社記者游凱翔傳真 114年12月30日
中共軍演 顧立雄坐鎮聯合作戰指揮中心 中共對台軍演，國防部長顧立雄（左2）率重要幹部 於聯合作戰指揮中心全程掌握。 （國防部提供） 中央社記者游凱翔傳真 114年12月30日

其他人也在看

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...

CTWANT ・ 5 小時前72
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前22
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。

中天新聞網 ・ 3 小時前13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前25
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前2
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」　揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光

曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」　揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光

資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前3
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後

緯來新聞網 ・ 4 小時前3
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態

陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態

大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。

中天新聞網 ・ 14 小時前448
曹西平獨居猝死！　醫列4現象呼籲民眾要注意

曹西平獨居猝死！　醫列4現象呼籲民眾要注意

藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。

中天新聞網 ・ 3 小時前9
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人

台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人

股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。

Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前5
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了

籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了

TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！

Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光　下波挑戰寒流

元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光　下波挑戰寒流

冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3
蔡依珊曬28年前舊照！　參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

蔡依珊曬28年前舊照！　參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光

紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。

鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前7
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡　「真實身分」曝光

曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡　「真實身分」曝光

資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前3
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變

印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變

國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。

民視 ・ 1 天前522

60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣

科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。

中時財經即時 ・ 1 天前7

福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜

福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。

自由時報 ・ 1 天前74
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾　真實心聲曝光

曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾　真實心聲曝光

資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發起對話
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」　網一看牛仔褲嚇傻：600多萬

周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」　網一看牛仔褲嚇傻：600多萬

【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享

緯來新聞網 ・ 23 小時前97
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁

共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前121