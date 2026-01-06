中共軍演5天狂發1.9萬則假訊息 國安局：2天網攻417萬次

國安局分析中共圍台軍演始末，其中光行動2日間，即偵獲網攻417萬次，5天也有1.9萬則假訊息！（示意圖：shutterstock／達志）

大陸「正義使命-2025」實彈軍演，後續仍引發關注，國防、國安體系也檢討本次軍演的手段與新作為。國安局相關報告指出，分析中共發動軍演動機有「反制國際民主友盟挺臺」以及「轉移中共內部問題焦點」，並檢視認為相較過去此次尤著重「AI 生成影音」，國安局也同時也公布，光軍演起的5日間，即發現1萬9千餘則假訊息，網攻2日間也有417萬次。

立法院外交及國防委員會本週四將邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署針對「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」進行專案報告，並備質詢，相關書面報告也已陸續送進立法院。

國安局報告分析，中共發動軍演動機包含「反制國際民主友盟挺臺」，特別是《國家安全戰略》報告包括將印太地區定位為全球競爭的優先戰區、111億美元對台軍售及日方「台灣有事」發言等，「無預警」軍演具有在國際場域反制民主友盟挺臺之政治意圖。

其二是「轉移中共內部問題焦點」。國安局指出，當前中共國內經濟動能疲弱，去年 1 至 11 月投資衰退 2.6％、外商投資減少 7.5％;加上青年失業率高、勞工欠薪陳抗升溫，光11月欠薪陳抗就近250件，較10月增加逾40％，導致社會治理等風險升高。軍演可將民眾對國內經濟挫折、社會失序等不滿，引導至「抗擊外部勢力干涉」之民族主義情緒。

另外，實際侵擾方面，共軍也運用多元手法遂行認知作戰。根據國安情報團隊蒐報，去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平臺爭訊計1萬9千餘則，其中異常帳號計799組，集中在TikTok、臉書、Threads、X等平臺，炒作「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等論調；相較過去軍演， 此次尤注重運用「AI生成影音」以及「國際外宣」。

同時，潛在的網路駭客侵擾也有因軍演暴增。國安局指出，演習首日侵擾高達約208萬次，較前1日的154萬次上升，演習第2日再增至約209萬次，其中以解放軍網軍「APT24」及「BlackTech」最為活躍，並特別鎖定我政府機關網路服務，擴大資安侵擾行動，企圖干擾我資安環境與社會民心。

